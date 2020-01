Einsatz : Stadthalle: Explosion in der Tiefgarage

Stadthalle: Explosion in der Tiefgarage

Am Tag danach: Durch die Explosion sind Teile aus der Deckenverteilung gerissen worden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Foto: RP/nornert kleeberg

Ratingen Feuerwehr und Polizei: Möglicherweise sind Silvesterböller gezündet worden. Es gab ein Trümmerfeld.

Am frühen Morgen danach war das ganze Ausmaß deutlich sichtbar: In der Deckenverkleidung war ein großes Loch zu sehen, entstanden durch brachiale Kräfte. Wenige Fahrzeuge standen noch herum, offenbar unbeschadet.

Einige Stunden zuvor, am späten Samstagabend, hat es in der Tiefgarage der Stadthalle eine Explosion gegeben. Rund zehn Quadratmeter einer Unterdecke waren eingestürzt.

Genau um 22.51 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, blickten sie auf ein Trümmerfeld: Auf einer Fahrspur lagen große Teile der Unterdecke, weitere Teile befanden sich noch in 15 Metern Entfernung.

Explosion in Ratinger Tiefgarage - Deckenteile stürzen zu Boden

Feuerwehreinsatz am Samstagabend

Feuerwehreinsatz am Samstagabend : Explosion in Ratinger Tiefgarage - Deckenteile stürzen zu Boden

Die Ursache ist aktuell unklar, jedoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Explosion durch Silvesterböller ausgelöst wurde, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei betonte auf RP-Anfrage, dass dieser Ansatz durchaus möglich sei. Man werde mit den intensiven Ermittlungen zum Start der neuen Woche beginnen. Am gestrigen Sonntag war also kein neuer Stand in dieser Sache zu erwarten.