Ratinger Veranstaltung : Stadthalle: Hygiene-Konzept passt für 300 Teilnehmer

So sah der Polit-Battle in der Stadthalle aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Manch einer, der die Diskussion am Dienstag der vergangenen Woche verfolgt hat, wird erstaunt auf die Bilder der Veranstaltung und den gut gefüllten Suitbertussaal geblickt haben. 300 Schüler saßen im Publikum – und dies trotz Corona.

(RP/kle) Seit Beginn der Corona-Krise mussten viele Termine in der Stadthalle ausfallen. Der Jugendrat hat nun die erste größere Veranstaltung im Suitbertussaal ausgetragen: die Erstwählerveranstaltung „Polit-Battle“ anlässlich der Kommunalwahl (die RP berichtete bereits).

Manch einer, der die Diskussion am Dienstag der vergangenen Woche verfolgt hat, wird erstaunt auf die Bilder der Veranstaltung und den gut gefüllten Suitbertussaal geblickt haben. 300 Schüler saßen im Publikum – und dies trotz Corona. Josephine Hänsel, Sprecherin der Polit-Battle-AG des Jugendrates, betonte: „Das geht dank der sogenannten besonderen Rückverfolgbarkeit.“ Diese erweiterte Form der Datenerfassung ermöglicht es, dass Veranstaltungen mit bis zu 300 Zuschauern in der sonst für bis zu 1.118 Zuschauern ausgelegten Stadthalle stattfinden können. Alles gemäß Coronaschutz-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, so die Sprecherin.