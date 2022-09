Zirkus kommt nach Lintorf : Zirkus gastiert nach drei Jahren wieder in Lintorf

Zirkus gastiert nach drei Jahren wieder in Lintorf

Der Zirkus Antoni gastiert in Lintorf am Thunesweg. Er präsentiert unter anderem eine Pferdedressur. Foto: Michael Weissenborn

Lintorf Pferde, Ziegen, Artisten und Clowns – nach drei Jahren gastiert der Zirkus Antoni wieder mit einem Programm für die ganze Familie am Thunesweg in Ratingen Lintorf.

Drei Jahre mussten die Ratinger Fans auf den Besuch des Zirkus Antoni warten. Die Pandemie ließ es einfach nicht zu. Jetzt lädt der Circus Antoni in der Zeit vom 23. September, bis 3. Oktober wieder zu Vorstellungen ins Zirkuszelt.

Antoni hat sich darauf spezialisiert, ein Programm zu entwerfen, das für Kinder sowie auch für Erwachsene spannend, abwechslungsreich und unterhaltsam ist. Sie setzen eine Hommage an den klassischen Zirkus, vereint mit vielen modernen Elementen und neuen Akzenten. Neben wunderschönen Kulissen, führen zauberhafte Geschichten wie ein roter Faden durch die einzelnen Acts. Neben viel Herzblut investiert Antoni viel Liebe ins Detail.

Zirkusbesucher dürfen sich auf neue fantasievolle Artistik freuen und sich von vielen märchenhaften Elementen in einer romantischen, spannenden Zirkusatmosphäre überraschen lassen oder die harmonische Interaktion zwischen Mensch und Tier genießen. Das Zusammenspiel aus anmutiger Pferdedressur und eleganter Luftakrobatik machen den Besuch zu einem Event für die ganze Familie. Nicht zuletzt sorgen Bounty, Smarty, JellyBean und der Rest der tierischen Truppe für ein lustiges und spannendes Programm. Die oberste Priorität der Direktion ist es, ihre Tiere artgerecht zu halten und zeitgemäß zu präsentieren.

Zu Gast ist der Zirkus Antoni auf dem Platz am Thunesweg in Ratingen Lintorf. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr, am Montag, 3. Oktober, um 15 Uhr. Vom 26. bis 28. September gibt es keine Vorstellungen. Donnerstags und freitags ist Familientag. Erwachsene zahlen dann nur den Kinderpreis auf Sperrsitz und Loge.