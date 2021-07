Ratingen : Eifelverein verleiht Goldene Ehrennadel

Ratingen Erst einmal wurde in der jüngeren Geschichte des Ratinger Eifelvereins die Goldene Verdienstnadel verliehen. Werner Grube durfte sie jetzt für seine Verdienste im Verein in Empfang nehmen.

So habe Grube in vorbildlicher Weise 20 Jahre lang das Amt des Kassenwartes der Ortsgruppe ausgeübt und die Vertretung der Ortsgruppe in der Bezirksgruppe Niederrhein. Gut in Erinnerung, so Irnich, sei sein Engagement bei Tagungen und Wanderungen, die bei Veranstaltungen der Bezirksgruppe in Ratingen organisiert habe. Volkinsfeld ergänzte, dass Grube erheblich zur Gestaltung der 100-jähringen Jubiläumsfeier der OG Ratingen mit Verleihung der Eichendorff-Plakette beigetragen und sich um die Betreuung der Senioren im Verein hoch verdient gemacht habe. Selbstlos und uneigennützig betreute Grube die Senioren-Mitglieder durch Besuche, Botengänge, Abholservice und Fahrbereitschaft.