Vorlesewettbewerb : Fünf echte Lesehelden überzeugen die fachkundige Jury

Fünf Schüler hatten es in das Finale des Vorlesewettbewerbs geschafft. Eltern, Geschwister und Freunde fieberten in der Stadtbibliothek mit, als es um die Entscheidung ging.

Trotz aller Aufregung lasen Damian, Leonit, Leonie, Emily und Pia von der Käthe-Kollwitz-Schule und der Martin-Luther-King Gesamtschule hochkonzentriert aus ihren ausgesuchten Büchern vor. Dabei war die Auswahl sehr vielfältig. „Harry Potter“, „Woodwalkers“ oder „Der kleine Hobbit“ wurden ebenso spannend vorgelesen wie „Crave – Liebe mich, wenn Du dich traust“ oder „Flaschenpost in Sütterlin“. Nach einer kleinen Pause gab es für die fünf Finalisten noch einen Fremdtext für alle zu lesen. Mit dem Buch „Ab in die Rakete“ wurden Vorleser und Zuhörer in einen lustigen und spannenden Kriminalfall entführt.