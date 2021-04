TV Ratingen : Fittnessgeräte für den Sport im Freien

Ratingen Ab sofort haben die Mitglieder des TV Ratingen für insgesamt drei Wochen die Möglichkeit an Outdoor-Fitnessgeräten von Omnigym zu trainieren.

Im Rahmen der Kübler Sport Roadshow freut sich der Verein über die Möglichkeit, diese Outdoorgeräte als Erweiterung des Outdoorstudios am Stadionring anbieten zu können. Sport unter freiem Himmel ist beliebter denn je, warum also nicht auch das Fitnessstudio nach draußen bringen? Kübler Sport als Sportausstatter für Verein und Schule teilt die Begeisterung von Outdoor Fitness. Mit der Roadshow, also einer Art Messe auf Rädern, fährt Kübler Sport Vereine in ganz Deutschland an, mit einem kleinen Kraftzirkel aus sechs verschiedenen Geräten für die großen Muskelgruppen. Der TV Ratingen ist davon eine Station in NRW. Die Geräte sind fest auf Beton-Paletten installiert und ganz einfach zu bedienen. Lediglich das Gewicht muss auf den Nutzer mittels eines Handgriffs eingestellt werden.