TuS Lintorf : Sicherheitstraining: Auch E-Bike fahren will gelernt sein

Sicherheitstraining: Auch E-Bike fahren will gelernt sein

Im Laufe der letzten zwei Jahre wurden so viele motorisierte Fahrräder wie nie zuvor gekauft. Pedelecs bzw. E-Bikes bedeuten für viele Menschen den Wiedereinstieg in die Mobilität. Fehlende Körperkraft wird kompensiert durch die elektrische Unterstützung.

Leider steigt die Anzahl der Unfälle, bei denen Pedelec bzw. E-Bike-Fahrer zu Schaden kommen oder sogar getötet werden, kontinuierlich an. Da diese Räder bis zu 25 km/h schnell fahren können, ist eine Sensibilisierung der Fahrer für dieses Rad sinnvoll, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Für Interessierte findet am Samstag, 6. August, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr auf dem Schulhof des Lintorfer Schulzentrums ein durch den TuS 08 Lintorf organisiertes Fahrsicherheitstraining für Pedelec und E-Bike-Fahrer statt. In diesem Workshop werden u.a. die Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken und Antriebssystemen und die richtige Einstellung des Rades erklärt. Danach wird ein praktisches Fahrsicherheitstraining stattfinden.