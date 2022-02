Ratinger Brauchtum : Für Tanzgarden ist immer Karneval

Ratingen Die Tänzer trainieren bereits für die nächste Session. Neue sind in allen Altersgruppen stets willkommen. Trainiert wird ein- bis zweimal in der Woche.

Alle die jetzt Lust auf Tanzen und die rot-weiße Gemeinschaft haben, sind herzlich zu den Probetrainings eingeladen. Der Flohhaufen (ab vier Jahren) tanzt am 16. und 23. Februar jeweils von 17.30 bis 18.15 Uhr in der Turnhalle an der Sohlstättenstraße 33. Die Kindergarde (ab sechs Jahren) trainiert am 15. und 22. Februar von 17.30 bis 19 Uhr im Leonardo Hotel in Ratingen West an der Broichhofstraße 3. Die Mittelgarde (ab 13 Jahren) trifft sich am 15. und 22. Februar von 19 bis 20.30 Uhr ebenfalls im Leonardo Hotel. Die Große Garde (ab 16 Jahren) schließlich probt am 17. Februar von 20.30 bis 22 Uhr in der Turnhalle an der Sohlstättenstraße 33.