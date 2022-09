Sommerfest : Heinz Hülshoff singt für rund 80 Helfer beim Sommerfest

Ratingen Rund 80 Helfer trafen sich zum Sommerfest der Ratinger Tafel. Das Wetter mochte zwar nicht mitspielen, dafür sorgte Heinz Hülshoff umso mehr für Stimmung.

Knapp 80 Mitglieder und Helfer tauschten beim Sommerfest der Ratinger Tafel rund fünf Stunden lang ihre Erfahrungen und Erlebnisse bei der Tafelarbeit aus, natürlich auch private Ereignisse. Leider hatte das tolle Sommerwetter nachgelassen, so mussten die Gäste auf die großzügigen Tafelräume ausweichen. Ingrid Bauer, Vorsitzende der Tafel, dankte allen Helfern sehr herzlich für die geleistete Arbeit, die im letzten Halbjahr allein durch die Kriegsereignisse in der Ukraine deutlich zugenommen hat. „Wir alle haben diese Herausforderungen gerne angenommen, obwohl wir damit zum Teil bis an unsere persönlichen Belastungsgrenzen gehen mussten. Dies gilt aber auch für die aktuelle Anzahl der Tafelkunden, die nur noch wenig Spielräume zulässt.“ Ein besonderer Dank gilt Heinz Hülshoff, der mit einem Querschnitt seines Repertoires die Stimmung anheizte und Bewegung in die Tafel brachte.