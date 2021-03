Internationaler Kunstpreis : Syrische Malerin aus Ratingen bewirbt sich

Helda Kutish hat sich für einen internationalen Kunstpreis beworben, der in Luxemburg vergeben wird. Foto: Achim Blazy (abz)

Der Luxembourg Art Prize Kunstpreis wird seit 2015 vergeben. Für Helda Kutish möchte mit der Teilnahme vor allem ihre Arbeit präsentieren.

Der Luxembourg Art Prize Kunstpreis ist ein seit 2015 jährlich international ausgeschriebener internationaler Kunstpreis, der von dem privaten Museum La Pinacothèque im Großherzogtum Luxemburg organisiert wird. Das Museum möchte in jedem Jahr Talenten, die aus allen Ländern stammen können, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.

Und die in Ratingen lebende syrische Künstlerin Helda Kutish hat sich in diesem Jahr mit ihrem Bild „Hoffnung“ beworben. Manfred Evers, der Kutish seit ihrer Ankunft in Ratingen im Jahre 2016 unterstützt und von ihr mittlerweile Baba (arabisch für Papa) genannt wird, erklärt, wie es zu der Bewerbung kam. „Nachdem die Rheinische Post über Helda Kutish und ihr Bild „Hoffnung“ berichtet hatte, bekam ich von einer Bekannten einen Link zu der Ausschreibung im Internet“. Er habe sich dann mit Helda Kutish besprochen und relativ schnell sei klar gewesen, dass das Wagnis der Bewerbung eingegangen wird.