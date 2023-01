Stammcorps Lintorf Grünkohl-Essen für den guten Zweck

Derzeit befinden sich hier 276 Kinder aus acht unterschiedlichen Nationen in der Betreuung. Insgesamt kann das Friedensdorf inzwischen 200 Kinder aufnehmen. Die teils schwer kranken Kinder werden aus den Krisengebieten herausgeholt und mittels gecharterten Flugzeugen oder auf einzelnen Plätzen in Linienflügen nach Deutschland gebracht. Sie alle haben zum Teil erhebliche gesundheitliche Schäden, die in ihren Heimatländern nicht behandelt werden können, zum Beispiel Knochenentzündungen- und brüche, Verbrennungen, orthopädische Fehlstellungen, Verletzungen nach Explosionen. Ausgewählt für die Behandlung in Deutschland werden die Kinder gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort wie dem afghanischen „Roten Halbmond“.