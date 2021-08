Ratingen : Stadtwerke Ratingen begrüßen die neuen Auszubildenden

Ratingen Pünktlich zum Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres starten bei den Stadtwerken Ratingen insgesamt vier neue Nachwuchskräfte in verschiedenen Fachbereichen in ihr Berufsleben.

() Moritz Neumann lernt in den kommenden drei Jahren die technische Seite der Ratinger Stromversorgung kennen. Er wird während seiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik die Inbetriebnahme, Wartung, Erweiterung und Modernisierung der elektrotechnischen Anlagen Ratingens sowie die Beurteilung der Anlagensicherheit erlernen.

Die angehende Industriekauffrau Loan Nguyen durchläuft im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung unter anderem die Abteilungen Personal, Vertrieb sowie den Einkauf bei den Stadtwerken und erhält somit einen vielseitigen Einblick in das Unternehmen.

„Es freut mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder vier Auszubildende in unserem Stadtwerke-Team begrüßen können“, sagt Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen. „Die Ausbildung eigener, qualifizierter Nachwuchskräfte ist für uns nicht nur Tradition, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig für die Zukunft. Gleichzeitig gratulieren wir unseren Absolventen Marco Harth, Julian Wille sowie Julia Löcken und Riadh Saidani herzlich zu ihrer bestandenen Ausbildung.“