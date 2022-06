St. Sebastianus Bruderschaft Lintorf : Schützen ermitteln Traditionskönig und -konprinz

Pierre Heisterkamp vom St. Lambertus-Corps ist neuer Traditionskönig der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Lintorf 1464, neuer Traditionskronprinz ist Uwe Adrian vom Andreas-Hofer-Korps. Die beiden lösen Uwe Westphal und Guido Brüning ab.

Die Bruderschaft nahm geschlossen am Festgottesdienst in St. Johannes und an der Fronleichnamsprozession durch Lintorf teil, die erstmals nach der Coronapause wieder stattfand. Nach dem Abschlusssegen in St. Anna zogen die Schützen zum Schützenplatz. Schützenchef Andreas Preuß begrüßte die Schützen auf dem Schützenplatz. Insbesondere begrüßte er die amtierenden Majestäten König Sebastian Kahlert und das Kronprinzenpaar Lucas Kellersmann und Rachel Thorn. Außerdem hieß er willkommen den Brudermeister Dieter Rubner und den Ehrenvorsitzenden Herbert Hirsch.