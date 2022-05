Sparkasse Hilden Ratingen Velbert : Finanzielle Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Sparkasse HRV unterstützt das Engagement gemeinnütziger Einrichtungen und hat dazu Mittel aus einem Spendensondertopf zur Verfügung gestellt.

Wer wegen des Krieges aus der Ukraine flüchtet, hat sein Zuhause, Familie und Freunde zurückgelassen und muss sich nun in einer völlig fremden Umgebung zurechtfinden. Das gilt auch für die Menschen, die in Hilden, Ratingen oder Velbert ankommen. In vielen Fällen sind es ehrenamtliche Einrichtungen und ihre Aktiven, die dann Starthilfe leisten und die neu Angekommenen bei ihren ersten Schritten im deutschen Alltagsleben begleiten, zum Beispiel beim Einkaufen, beim Arzt oder auf Ämtern.