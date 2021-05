Sparkasse HRV : Erstmals rückt eine Frau in den Vorstand

Erstmals rückt eine Frau in den Vorstand

Beate Händeler wird im nächsten Jahr gemeinsam mit Udo Zimmermann das Kreditinstitut führen. Sie löst Josef Stopfer ab, der dann in den Ruhestand geht.

Beate Händeler wird ab 1. Januar 2022 den Vorstand der Sparkasse Hilden – Ratingen – Velbert verstärken, um ab Anfang 2022 gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Udo Zimmermann das lokale Kreditinstitut zu führen. Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat die 49-jährige Diplomierte Sparkassenbetriebswirtin mit Masterabschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien Montag einstimmig zur Nachfolgerin von Josef Stopfer gewählt. Dieser geht am 31. Dezember nach über 45 Jahren und 25 Jahren Tätigkeit als Sparkassenvorstand in den Ruhestand.