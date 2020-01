St. Sebastianus Bruderschaft : Schützen feiern Titularfest

Die Schützen der St. Sebastianus Bruderschaft Tiefenbroich feiern am 25. Januar ihr Titularfest. Ab 17.15 Uhr treten alle Schützen der Bruderschaft in Uniform vor dem Schützenhaus in Tiefenbroich an.

