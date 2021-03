Kenia Hilfe : Schüler nutzen Erweiterungsbau der Ratinga School

Die Ratinga School in Kenia hat nun acht weitere Klassenzimmer für die Schüler. Foto: RP/Kenia Hilfe

Mit Hilfe der Blumberg-Stiftung hat die Kenia Hilfe die Ratinga School ausgebaut. Seit Januar wird dort wieder Präsenzunterricht angeboten.

Im Oktober 2019 reisten Irmel Hinssen , Doris Jacobs und Peter Mentzen , die Vertreter der Kenia-Hilfe, gemeinsam mit ihren Ehepartnern auf eigene Kosten in den Osten Kenias. Natürlich besuchten sie auch „ihre“ Ratinga School. Wie bei all ihren Besuchen waren sie begeistert von dem schönen Schulgebäude mit dem großzügigen Bolzplatz.

Sofort nach dieser Zusage wurde mit dem Bau begonnen und schon im März 2020 fand im Beisein des Ehepaars Blumberg die große Einweihungsfeier statt. Leider stoppte die Corona-Pandemie den Besuch der Ratinga School nach dem ersten von drei Terms. Der zweite Term fiel in ganz Kenia vollständig aus. Für Ratinga-Schüler wurde Online-Unterricht erteilt. Doch schon im dritten Term konnten die Schüler einiger Klassen wieder am Unterricht in ihrer Schule teilnehmen.