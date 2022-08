Herzlichen Glückwunsch : Ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse

Ratingen 19 Schüler der kaufmännischen und informationstechnischen Berufsschulen im Berufskolleg haben ihre Fremdsprachenzertifikate überreicht bekommen.

Fremdsprachenkenntnisse sind im Berufsleben einer globalisierten Welt von immenser Bedeutung. Daher freute sich das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) Ende des vergangenen Schuljahres 19 Schüler der kaufmännischen und informationstechnischen Berufsschulen die aktuellen Fremdsprachenzertifikate der Kultusministerkonferenz (KMK) in den Niveaustufen B und C zu übergeben.

Geprüft wurde in den Niveaustufen Threshold (B1) und Vantage (B2) die selbstständige Sprachverwendung, sowie in der höchsten Stufe „Effective Operational Proficiency“ (C1) die kompetente Sprachverwendung. Dabei mussten die Prüflinge schriftlich ihr Verständnis gelesener und gehörter Texte beweisen, einen Brief verfassen und einen Text von der deutschen in die englische Sprache übertragen.