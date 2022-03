Ratingen : Verein plant Jahresprogramm

Ratingen Das Jahr steht für die Roten Funken unter dem Motto „75 Jahre Rote Funken“. Das Geburtstagsprogramm steht.

Michael Droste, Präsident und Vorsitzender der Roten Funken, versammelte am vergangenen Wochenende seinen Gesamtvorstand um sich und ging in Klausur. An zwei Tagen wurde in einem Kölner Hotel fröhlich geplant, lebhaft debattiert und kreativ gearbeitet. Besonders die anstehenden Veranstaltungen in der Jubiläumssession 2022/ 2023 unter dem Motto „75 Jahre Rote Funken“ standen im Fokus. Zeremonienmeister Cornel Herbrand konnte zur Nostalgiesitzung im Landhotel Krummenweg (19. November) ein erlesenes Programm einkaufen. Zur großen Funkensitzung in der Stadthalle (26. November) hat er namhafte Künstler verpflichtet – unter anderem die Kölner Band Brings. Die Funken melden sich am 7. Mai mit einem Frühlingsfest zurück, das in diesem Jahr das traditionelle Sommerfest ablösen wird. Bei einem Barbecue im Landhotel Krummenweg, darf fröhlich gefeiert werden. Es werden unter anderem Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen und die Funkenfründe werden erfahren, welchem guten Zweck ihre Spende diente. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen durch das Funkenbüro zugestellt. Bei der kommenden Jahresversammlung am 25. April stehen Neuwahlen des Gesamtvorstands auf dem Programm.