Integrationsarbeit : „Rock for Respect“ für den guten Zweck

Die Greyhounds spielten in der Lintorfer Manege und begeisterten das Publikum. Foto: RP/Veranstalter

Vor einem Jahr startete das Projekt „Rock for Respect“ unter der Federführung von Samuel Awasum, Rolf Steuwe und Peter Hense von den Greyhounds. Vor wenigen Tagen traf man sich in der Manege in Lintorf und konnte nun den Erlös verkünden.

