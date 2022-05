Ratinger Segelclub : Start in die Saison auf dem Baldeneysee in Essen

Am Wochenende geht es für die Ratinger Segler wieder aufs Wasser. Praktische Ausbildung, Segelfest und Jollentraining stehen in den nächsten Monaten auf dem Programm.

Der Ratinger Segelclub startet die Segelsaison 2022. Am Sonntag, 8. Mai, findet das Ansegeln des Ratinger Segelclubs am Baldeneysee in Essen statt, Am Seehof Lanfermannfähre 100. Gestartet wird ab 12 Uhr. Es sind alle Mitglieder und Gäste eingeladen mit den Vereinsbooten gemeinsam den Saisonstart zu feiern. Für die Gäste wird ein Schnuppersegeln auf den Booten Rascy und Aqua Alta ermöglicht. Anschließend ist bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zu einem geselligen Austausch gegeben.

Weitere Aktionen in diesem Jahr: Im Mai findet die praktische Segelausbildung für die Teilnehmer des SBF-Kurses (Sportbootführerschein Binnen) statt. Im Juni feiert der Verein sein Segelfest am Fronleichnam-Wochenende (vier Tage segeln in Holland) und tritt zum Jollentraining in Friesland an. Für den August ist ein bunter Liederabend am Baldeneysee mit dem Liedersänger und Binnensegler Erik Sander geplant. Während des Sommers gibt es Flottillenfahrten mit dem Vereinsboot und Eignerbooten im Ijsselmeer und in der Wattensee zu den westfriesischen Inseln. Im September steht der Vereinstörn in Griechenland mit 3 Charterbooten auf dem Programm. außerdem an jedem Wochenende Jugendsegeln im Optimisten für die Kinder (8-14 Jahre) und im 420er für die Jugendlichen ab 14.