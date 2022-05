Besuch im Stadtmuseum : Schüler entdecken Brick Art

Der Düsseldorfer Urban Art-Künstler Aran Hudson erklärte Ratinger Schülern in einem Workshop die Grundlagen des Brick Art. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Bei einem Kulturrucksack-Ausflug ins Museum Ratingen, entdeckten die Teilnehmer nicht nur die aktuelle Ausstellung – unter Anleitung eines Street-Art-Künstlers fertigten sie selbst Kunstwerke.

() Der jüngste „Kulturrucksack“-Ausflug führte eine Schülergruppe in das Museum Ratingen. Nach einem Rundgang durch die Sonderausstellung mit Werken aus der Sammlung Oehmen lud der Düsseldorfer Streetart- und Graffitikünstler Aran Hudson im Rahmen eines dreistündigen Workshops in die Welt des „Brick Art“ ein, einer in Deutschland noch wenig beachteten Kunstform.

Hierbei durften die Kulturrucksäckler im Foyer des Hauses ihre zuvor ausgewählten Lieblingsobjekte aus der Sonderausstellung mit Legobausteinen nachbauen. Dabei sind wunderschöne und kreative Kunstwerke entstanden, die im Museum verblieben sind und dort noch in den kommenden Tagen besichtigt werden können. In einer Pause bewegten sich die Ausflügler auf den Spuren des vor 275 Jahren in Lintorf geborenen Porzellanmodelleurs Johann Peter Melchior – verbunden mit einem Gewinnspiel sowie einer Schatzsuche im nahe gelegenen Rathaus.