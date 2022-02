Hilfe gesucht und gefunden : Hilfe kam von den Bürgern

Ratingen Filmprojektoren im Jugendtreff Eggerscheidt versagten ihren Dienst. Mit einem Aufruf bat der Treff um Unterstützung. Am Ende meldeten sich nicht nur ehrenamtliche Handwerker, sondern auch Spender.

Regelmäßig zeigt der Jugendtreff Eggerscheidt den jungen Besuchern 16- Millimeter-Filme auf der Leinwand. Doch nach und nach verweigerten die Filmprojektoren der Reihe nach ihren Dienst. In seiner Not suchte der Jugendtreff in einem Aufruf (auch in der RP) Ratinger, die die betagten Schätze reparieren können. Sie wurden fündig.