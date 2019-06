Preisträger : Ratinger Jugendblasorchester beim Deutschen Musikfest

Gut gelaunt: Mitglieder des Ratinger Jugendblasorchesters warten auf die Rede des Bundespräsidenten auf dem Domhof in Osnabrück. Foto: RP/Musikschule

Wohlbehalten, erfolgreich und voller unvergesslicher Eindrücke ist das Jugendblasorchester der Städtischen Musikschule Ratingen vom „Deutschen Musikfest 2019“ aus Osnabrück zurückgekehrt.

Seit Mai des vergangenen Jahres stand fest: Das Ratinger Orchester wird Teil dieser größten Laienmusik-Veranstaltung in Deutschland. Alle sechs Jahre treffen sich Blasorchester, Spielmannszüge, Big Bands – kurz: Musikvereine aus ganz Deutschland – und machen die jeweils gastgebende Stadt zu einer einzigen großen Bühne. Rund 15.000 Musiker aus über 300 angemeldeten Institutionen spielten diesmal in Osnabrück in Hallen und Sälen, auf Plätzen mit oder ohne Bühne – Musik war allgegenwärtig.

Aktiv waren die Ratinger Musiker durch die Teilnahme am „Wertungsspiel für Konzertmusik“ in der Kategorie 3. Das Pflichtstück „An Irish Rhapsody“ und das Wahlstück „Anthem for Winds and Percussion“ überzeugte die Jury, die das höchst mögliche Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“ aussprach. Ein Ergebnis, das angesichts der starken Konkurrenz aus ganz Deutschland die Orchestermitglieder ebenso mit Stolz erfüllt wie den Orchester- und Musikschulleiter Paul Sevenich.