Einladung : Ratinger besuchen FDP-Abgeordneten in Berlin

Das Lintorfer FDP-Ratsmitglied Jürgen Stuers erhielt eine Einladung des Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai für eine Informationsfahrt für politisch Interessierte.

Das Programm war sehr vielseitig und kurzweilig. Am Montagmorgen traffen sich alle 44 Teilnehmer am Düsseldorfer Hauptbahnhof und wurden vom Mitarbeiter aus dem Büro von Djir-Sarai, Felix Hemmer, in Empfang genommen. Der IC in Richtung Berlin traf dann pünktlich am Berliner Hauptbahnhof ein. Am zweiten Tag stand ein volles Programm auf der Tagesordnung: Informationsgespräch beim Bundesnachrichtendienst, Führung und Besichtigung des Spionagemuseum, eine dreistündige Stadtrundfahrt und ein gemeinsames Abendessen.