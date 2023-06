Ein Zirkus auf dem Schulhof Grundschüler werden zu Akrobaten und Clowns

Am letzten Wochenende konnten die Kinder endlich in drei nahezu ausverkauften Vorstellungen zeigen, was sie im Rahmen ihrer Zirkus-Projektwoche unter der Anleitung von Zirkustrainern gelernt hatten. Die Begeisterung der Kinder sprang schnell auf die Eltern über, die die jungen Artisten mit reichlich Applaus belohnten.