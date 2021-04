Jugendfeuerwehr Ratingen : Nach Premiere: Digitale Spielenacht soll wiederholt werden

Die Ratinger Feuerwache am Voisweg kam zu virtuellen Spielehren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bei der ersten virtuellen Spielenacht der Jugendfeuerwehr Ratingen konnte jetzt eine beliebte Tradition wieder aufgenommen werden.

Betreuer der Nachwuchskräfte wurden kreativ und konnten so trotz der Pandemie dem Wunsch der Jugendlichen nachkommen, endlich wieder eine „gemeinsame“ Veranstaltung zu erleben.

Corona-konform verteilte man mit dem Löschfahrzeug (MLF), welches durch die Stadt extra für die Jugendfeuerwehr angeschafft wurde, vorher an alle Teilnehmer „Verpflegungsboxen“ mit Snacks und Rätseln. „Das konnte ein tatsächliches Treffen nicht ersetzen, hat uns aber so nah zusammengebracht, wie es momentan möglich ist“, ließ die stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwartin Leonie Ritter wissen. Ein erster Blick der Jugendlichen auf das brandneue Jugendfeuerwehr-MLF war so auch möglich, zum Beispiel hatte Amy ein strahlendes Gesicht, als sie das MLF vor der Haustür sah und wollte direkt mal einen Blick ins Fahrzeug werfen.