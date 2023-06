Neanderland Biennale Kreis Mettmann sucht engagierte Festivalblogger

Los geht’s mit dem musikalischen Duo Erna Blue, das gut gelaunte, romantische und oft witzige Jazz-Klassiker wie I‘ve got you under my skin oder Let‘s do it im sanften Bossa Nova und spritzigen Swing-Stil interpretiert. Martina und Thomas Hoeveler (kleinewelttheater, Velbert) schaffen eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, in der es sich wunderbar schnipsen, wippen, träumen und speisen lässt.