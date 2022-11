Bundesweite Initiative : Vorlesetag mit Peter Beyer

Der CDU-Bundestagsabgeordnete war in der Suitbertusschule zu Gast. Er las den Schülern aus Umbertos Ecos Buch „Die drei Kosmonauten" vor.

Ratingen (RP) „Vorlesen trägt dazu bei, die Lesefreude zu fördern. Und Lesen heißt nachdenken, hinterfragen, sich kritisch auseinandersetzen. Besonders in der heutigen Informationsflut ist das von großer Bedeutung.", so der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer, bei dem auch in diesem Jahr wieder der internationale Vorlesetag ein fester Termin in seinem Kalender war. Zum 19. Mal riefen die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung „Die Zeit“ und die Deutsche Bahn Stiftung den bundesweiten Vorlesetag aus, an dem sich erneut über eine halbe Million Menschen beteiligten. Einer davon war Peter Beyer.