Spende der Sparkasse HRV : Große Freude bei Ratinger Vereinen und Kita

22 Institutionen haben Spendenzusagen erhalten, darunter beispielsweise die Ice Aliens, die Kindertagesstätte Emmaus und das DRK. Das Geld stammt aus dem Verkauf von PS-Losen.

Nach zweijähriger Coronapause konnte nun eine Traditionsveranstaltung der Sparkasse HRV wieder stattfinden: die Übergabe der Spendenzusagen an gemeinnützige Ratinger Institutionen, die in diesem Jahr aus dem PS-Zweckertrag gefördert werden. Mit Rücksicht auf die aktuelle Pandemiesituation fand die Veranstaltung allerdings in einem kleineren Kreis als sonst statt: Beate Händeler, Vorstandsmitglied der Sparkasse HRV, begrüßte die Vertreter von sechs der 22 geförderten Institutionen und überreichte ihnen die Spendenzusagen. Insgesamt erhalten die jetzt geförderten Ratinger Einrichtungen Spenden in Höhe von 90.000 Euro.