Technisches Hilfswerk Ratingen Seit 60 Jahren dabei: Helmut Kellner wird geehrt

Erstmals eröffnete Till Dobrinski als Ortsbeauftragter in diesem Rahmen den Abend. In seinen Worten blickte er auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Weiter wagte er einen Blick auf die Aufgaben, die 2023 anstehen. In dem Rahmen stellte er den Jahresbericht des Ortsverbandes für 2022 vor, der in gedruckter Version an die Gäste verteilt wurde sowie auf der Homepage zum Download bereitsteht.