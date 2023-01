TuS 08 Lintorf 500 begeisterte Kinder machen mit beim Spielfest

Spannung, Spiel und Abenteuer standen an diesem Nachmittag auf dem Stundenplan der kleinen Besucher. An zahlreichen Spiel- und Sportstationen konnten die mehr als 500 Kinder zeigen, was in ihnen steckt. Ob beim Klettern, Rutschen, Schwingen, Hangeln, Springen, Balancieren, oder auch beim Rollbrettfahren, den Kindern war anzusehen, dass sie mit viel Spaß bei der Sache waren.