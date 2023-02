Sparkassenstiftung Über-Mittag-Betreuung erhält Spende in Höhe von 6000 Euro

In der Pandemie war die Erlebniswelt von Kindern auf ein Minimum reduziert und damit auch die Grundlage für Erfahrungen aller Art. Da gibt es nun viel aufzuholen. Dafür sorgt auch der ÜMB-Verein Er arbeitet schwerpunktmäßig mit Grundschulkindern. An vielen Ratinger Grundschulen ist er Träger der Offenen Ganztagsschule, der OGATA, und betreut in diesem Bereich derzeit knapp 1200 Kinder. Die Mitarbeiter sind nicht nur in der Schulzeit präsent, sondern auch in den Ferien, wo dann Freizeitangebote mit Ausflügen und Erkundung der Umgebung, oder spannende Projekte in der OGATA der jeweiligen Schule auf dem Programm stehen.