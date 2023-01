Stiftung Haus Oberschlesien Vorstand freut sich über unterstützende Worte aus dem Landtag

Am Anfang des Jahres, immerhin des 40. Jubiläumsjahres des Oberschlesischen Landesmuseums, freut sich die Stiftung Haus Oberschlesien über die unterstützenden Worte aus der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf. Nachdem der Fraktionschef Thomas Kutschaty selbst vor kurzem das Oberschlesische Landesmuseum besucht hatte, betonte der Sprecher der Sozialdemokraten im Hauptausschuss in einem Schreiben an den Stiftungsvorsitzenden Sebastian Wladarz die Bedeutung der Arbeit von Stiftung und Museum.