Spende in Höhe von 30.000 Euro Sparkasse HRV unterstützt die Tafelstandorte

Hinzu kommt, dass die Preissteigerungen natürlich auch an den Tafeln nicht vorübergegangen sind. Die Spende der Sparkasse ist daher bei allen drei Einrichtungen in dieser Situation hochwillkommen: Und es gibt bereits konkrete Vorstellungen über die Verwendung. In Hilden und Ratingen etwa werden neue Kühlfahrzeuge benötigt, in Velbert stehen Renovierungen am Standort an. So war die Freude über die überraschende Spende und deren Höhe besonders groß.