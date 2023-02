Hubertus Kompanie Schützen spenden für Benedictus-Stiftung

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro erhielt die Benedictus Stiftung von den Schützen der Ratinger Hubertus Kompanie. Kompaniehauptmann Stefan Broichhausen und der 2. Hauptmann Lars O`Grady übergaben den Spendenscheck am vergangenen Samstag an Heimleiter Horst Ramm, der die Spende im Namen des Vorstandes der Stiftung dankend entgegennahm.