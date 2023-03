Ratinger Jonges Der Verein ist wieder sehr unternehmungslustig

Viza-Baas Guido Multhaupt gab einen Überblick über abgeschlossene und künftige Projekte der Jonges. So wurden ein Hinweisschild an der Grablege Brügelmann im Poensgenpark angebracht und die Grabsteine gesäubert, auch der Brunnen Grütstraße wurde beschildert. Der erfolgte Grünschnitt am Dicken Turm und am Wallgraben sorgt für eine ganz neue Erlebbarkeit der historischen Bauten. Die nächsten größeren Projekte betreffen den Hausgarten und das ehemalige Wohnhaus Carl Poensgens, die die Jonges mit einem mittleren fünfstelligen Betrag fördern werden. Schließlich soll in diesem Jahr auch wieder der Portikus am Ehrenfriedhof mit einem Kruzifix komplettiert werden – einer originalgetreuen Replik.