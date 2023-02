Prinzengarde Blau-Weiss Sitzung mit den Höhnern und einer charmanten 2. Präsidentin

Zum Finale der Sitzung begrüßte Alexander Bös Torben Klein auf der Bühne, der die Stimmung in der Dumeklemmerhalle dann endgültig zum Kochen brachte, so dass auch nach dem Sitzungsende noch lange im Foyer der Stadthalle bei karnevalistischen Klängen gefeiert wurde. Die Prinzengarde freut sich nun auf ihre nächste große Veranstaltung in dieser Karnevalssession. Am Mittwoch, 16. Februar, lädt die Garde zur Weiberparty in die Stadthalle ein, um mit den Ratinger Närrinnen in die tollen Tage des Straßenkarnevals zu starten. Restkarten können unter weiberparty@blauweiss-ratingen.de bestellt werden. Bereits jetzt können aber auch schon Karten für die große Sitzung 2024 der Prinzengarde unter grossesitzung@blauweiss-ratingen.de reserviert werden