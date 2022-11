Vorbereitungen abgeschlossen : Neuer Beirat für Menschen mit Behinderungen

Voller Tatendrang warten die zukünftigen Beiratsmitglieder nun darauf, dass sie tätig werden können. Sie hoffen, dass sie im Januar ihre Arbeit aufnehmen können.

Das ein Beirat für Menschen mit Behinderungen eingerichtet werden soll, hatte der Stadtrat bereits im November 2021 beschlossen. Daraufhin erfolgte die Gründung der Selbsthilfegruppe (SHG) Beiratsgründung, die sich inzwischen aus formalen Gründen der Aktionsgemeinschaft für Menschen mit Behinderungen in Ratingen angeschlossen hat.

Vorausgegangen war, dass in mehreren Treffen von der SHG Beiratsgründung ein Satzungsentwurf erarbeitet und durch öffentliche Wahl eine Liste der künftigen Beiratsmitglieder erstellt wurde. Ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention – nichts ohne uns über uns – wurden die Betroffenen von Anfang an einbezogen. In einem konstruktiven Austauschprozess mit der Stadtverwaltung wurde der Satzungsentwurf angepasst. Dieser und die Personalliste liegen der Stadt vor. Geplant ist, dass auf den Sitzungen des Stadtrats im November und Dezember die erforderlichen Beschlüsse getroffen werden. Danach kann die konstituierende Sitzung des Beirates stattfinden.