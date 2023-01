Fliedner Krankenhaus Neue Chefärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin

Carmen Fargel ist seit 2005 chefärztlich tätig und hat in diesem Rahmen zwei Fachkliniken für Psychosomatische Medizin und Psychiatrie maßgeblich aufgebaut und geleitet. Ihre psychotherapeutische Heimat ist die Tiefenpsychologie mit Schwerpunkten in imaginativen Verfahren und viel Freude an hypnosysthemischen Ansätzen und Lösungsorientierung: „Ich bin sicher, dass die psychosomatische Medizin der Gegenwart und Zukunft interdisziplinär, undogmatisch und methodenintegrativ ist. Mit einem individuellen Setting mit Fokus auf die persönlichen Ziele und Ressourcen des Patienten möchten wir einen psychosomatischen Heilungsprozess ermöglichen. Hierzu gehört gegenseitiger Respekt und Interaktion auf Augenhöhe, im Team ebenso wie im Kontakt mit Patienten. Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit und neue Herausforderungen.“ In der Klinik werden alle psychosomatischen Krankheitsbilder behandelt mit besonderen Schwerpunkten in der Therapie von Essstörungen sowie chronischer Schmerzerkrankungen und der Transitionspsychosomatik.