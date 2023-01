St. Sebastianus Bruderschaft Lintorf Erste Mitgliederversammlung unter neuem Chef

„Ich bin jetzt über 100 Tage im Amt, der Welpenschutz ist vorbei“, begann Andreas Kellersmann seinen Bericht über das zurückliegende – verkürzte – Schützenjahr. Er erinnerte an die Aktionen in Haus Salem – Verteilung von Süßigkeiten an Bewohner und Mitarbeiterinnen bei der Lichterfahrt der Landwirte und der Hilfe bei der Essensausteilung, als der Aufzug im Seniorenheim defekt war. Er berichtete, dass Festausschuss und Brasselkommando wieder ins Leben gerufen wurden und von den Terminen im Bezirk Düsseldorf-Nord/Angerland. So hatten einige Schützen und Präses Benedikt Zervosen den Kronprinzen zum Schießen des Jungschützenkönigs nach Tiefenbroich begleitet. Andreas Kellersmann erinnerte an die Wanderung der Bruderschaft am 3. Oktober und dankte Jürgen Rumpf für die Organisation der Wanderung. Besonders begeistert zeigte sich Andreas Kellersmann vom gemütlichen Beisammensein der Schützen nach der Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag. „Dort haben wir unserem neuen Motto ‚Wir sind Bruderschaft‘ Leben eingehaucht“, so Kellersmann.