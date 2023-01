Liebfrauenschule Ratingen Schulgebäude wird zu einem digitalen Schmuckkästchen

Konnten zum Ende des Jahres 2022 bereits ein eindrucksvoller Musikraum mit einem außergewöhnlichen Angebot an verschiedensten Instrumenten und ein bestens ausgestatteter Informatikraum im geräumigen Dachgeschoss eröffnet werden, steht in Kürze die Einweihung der schuleigenen Kapelle an, die ein von den Schülern selbstgestaltetes dekoratives Altarbild ziert. Doch damit nicht genug: Auf allen Ebenen des fünfstöckigen Altbaus hält die Digitalisierung mit voller Dynamik Einzug: Das gesamte Gebäude ist inzwischen mit mehr als 60 Access-Points ausgerüstet, sodass überall und jederzeit W-LAN verfügbar ist. Alle Klassen- und Fachräume sind mit Beamern und Apple-TV bestückt. „Die Renovierung von vier Klassenräumen im ersten Stock soll Anfang dieses Jahres in Angriff genommen werden“, versprach Jakubowski in seiner aufmunternden Ansprache. Flankiert werde der behutsam geplante Transfer in die digitale Moderne von externen Fachleuten sowie motivierenden Fortbildungsmaßnahmen für die Lehrkräfte.