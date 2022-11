Lebenshilfe Kreis Mettmann : Basteln für Tannenbaum im Bundestag

Wenn das keine Ehre ist: Die Lebenshilfe im Kreis Mettmann wird in diesem Jahr die Dekoration für den Weihnachtsbaum im Bundestag herstellen.

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann ist jetzt schon in Vorfreude auf Weihnachten: In diesem Jahr stellt sie den Schmuck für den Weihnachtsbaum im Deutschen Bundestag her. Alle Bereiche basteln deshalb zur Zeit fleißig und kreativ hübsche Anhänger für die Sechs-Meter-Tanne in Berlin.