Volkstrauertag in Lintorf : Kranzniederlegung zum Gedenken an die Kriegsopfer

(RP) Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Lintorf 1464 veranstaltete am vergangenen Sonntag wieder die Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Die Gedenkfeier begann, wie seit einigen Jahren gewohnt, am Ehrenmal des TuS 08 Lintorf auf dem alten Friedhof. Von dort zogen die Teilnehmer zum Ehrenmal auf der Drupnas, wo Schützenchef Andreas Kellersmann und Bürgermeister Klaus Pesch in ihren Ansprachen an die Toten der Weltkriege und der Gewaltherrschaft im Dritten Reich erinnerten.