Jugendzentrum in Lintorf Inklusive Karnevalsparty in der Manege

Am Sonntag, 19. Februar, steigt die Dance 4 Kids Party. Im Anschluss an den Kinderkarnevalszug in Lintorf können alle Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren in der Zeit von 16 bis 18 Uhr fröhlich in der Manege weiter feiern. Der Ballonartist Hakan Eren wird zu Besuch sein und seine Ballonkunst präsentieren. Der Eintritt beträgt 3 Euro.