Aktion : Ratingen hisst Flagge für den Frieden

Die Flagge weht vor dem Bürgerhaus am Marktplatz. Foto: RP/Stadt Ratingen

Auch dieses Jahr beteiligt sich Ratingen am Flaggentag des weltweiten Städtebündnisses „Mayors for Peace“ („Bürgermeister für den Frieden“): Mit dem Hissen der großen, grün-weißen Fahne vor dem Bürgerhaus am Marktplatz setzt die Stadt ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen.

