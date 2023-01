Reserve-Kompanie Ratingen Gründungsbuch der Kompanie ins Hochdeutsche übersetzt

Im Jahr 1896 wurde die Reserve-Kompanie in Ratingen gegründet. Über die Gründungsurkunde und über die Anfänge dieser Schützenkompanie gibt es handschriftliche Original-Urkunden in Form eines Protokollbuches, das allerdings noch in dem damals üblichen Sütterlin-Deutsch geschrieben wurde. Das Protokollbuch, eröffnet am 7. Mai 1896, ist noch im Original erhalten. Um diese Schriften für die heutigen Kompaniemitglieder und für Interessierte verständlich zu machen, hat der Ratinger Hobbyhistoriker Eberhard Zerres die Dokumente ins Hochdeutsche übersetzt und daraus ein gebundenes Werk „Gründungsbuch der Reserve-Kompanie“ erstellt.