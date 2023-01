Erweitertes Angebot Evangelische Kirchengemeinde fördert das Mitsingen

Die voraussichtlichen Termine: Frühstückssingen: jeden ersten Dienstag im Monat (in der Regel), 10 bis 12 Uhr, Versöhnungskirche Ratingen West: 10. Januar., 7. Februar, 7. März, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli (noch nicht sicher), 8. August, 5. September, 7. November, 5. Dezember. Feierabendsingen: jeden zweiten Mittwoch im Monat (in der Regel), 18 Uhr, Haus am Turm, Termine:11. Januar, 8. Februar, 8. März, 10. Mai, 14. Juni, 12. Juli (noch nicht sicher), 9. August, 13. September, 8. November. Offenes Singen: jeden vierten Mittwoch im Monat (in der Regel), 16 Uhr, Haus am Turm (von April bis September bei schönem Wetter im Kirchgarten): 25. Januar, 22. Februar, 22. März, 26. April, 24. Mai, 28. Juni, 26. Juli, 27. September, 25. Oktober, und 22. November.