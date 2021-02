Sparkasse HRV : Sieben Azubis haben jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag

Drei junge Frauen und vier junge Männer haben nach zweieinhalbjähriger Ausbildungszeit ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und sind jetzt Bankkaufleute.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren lag der Schwerpunkt für die jungen Leute auf der Kundenberatung in der Filiale. Sie lernten aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen, zum Beispiel die Baufinanzierung oder das VermögensCenter. Wichtiges Arbeitsgerät dabei: ein Tablet. Das haben die Jungangestellten bereits zu Beginn ihrer Ausbildung bekommen und in mehreren Workshops gelernt, wie man damit umgeht. Besonders bewährt hat sich die digitale Seite der Ausbildung in der Corona-Pandemie, schließlich fiel der Präsenzunterricht in der Berufsschule in dieser Zeit weitgehend aus. Auch der Prüfungsvorbereitungskurs wurde digital durchgeführt.