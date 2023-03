Dankeschön ans Ehrenamt Ehrenamtler reisen auf Einladung von Kerstin Griese nach Berlin

Einig war man sich in der Forderung, dass das Ehrenamt sichtbarer werden muss. „Erzählen, was Freude macht“, lautete ein mehrfach genanntes Motto. Gleichzeitig brauche es bessere Rahmenbedingungen. „Der Staat darf dem Ehrenamt keine Steine in den Weg legen“, sagte der Ratinger Steffen Genieser, der für den ADFC-Kreisverband dabei war. Sozialstaatssekretärin Kerstin Griese machte deutlich, dass sie sich weiterhin dafür einsetzen wird, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken. „Ohne die vielen Freiwilligen wäre unser Leben um einiges ärmer. Die Einladung nach Berlin ist deshalb auch ein Dankeschön für den enormen Einsatz der Ehrenamtler“, betonte Griese, die sich beeindruckt zeigte, wie vielfältig das Ehrenamt in ihrem Wahlkreis ist. So waren unter anderem die Hospizvereine, der Marokkanische und der Alevitische Kulturverein, mehrere Personen, die sich als Schöffen engagieren, der Heiligenhauser SPD-Arbeitskreis Soziales, der Sozialverband VdK Velbert und das Rote Kreuz Wülfrath nach Berlin gereist. „Das Forum Ehrenamt ist eine gerne angenommene Einladung, sich untereinander zu vernetzen“, meinte Griese.